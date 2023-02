5,5 pour Lepoint, 4 pour Sissoko: les bulletins de Seraing après la défaite contre Malines

Malines s’est imposé 0-2 à Seraing lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Hairemans (35e) et Da Cruz (56e) ont marqué les buts du KVM.

De belles intentions mais de rares satisfactions.

6 Dietsch : sa vue est masquée sur le premier but et il est fusillé lors du 0-2. Pour le reste, il n’a presque rien eu à faire.

4,5 Opare : les temps sont durs pour le latéral. Plus les semaines passent et plus ses carences se veulent criantes. Le point faible sur l’échiquier actuel…

5,5 Lepoint : si sa carrure se voulait moins imposante, la VAR ne l’aurait pas signalé hors-jeu pour une demi-épaule. Pas tout net sur le deuxième but, il a semblé baisser les bras pour la première fois de la saison.

6 Mbow : coupable de la bête faute qui offre le coup franc à la base du 0-1, il a cru réparer son erreur en plantant l’égalisation. L’arbitrage en a décidé autrement, de quoi le miner sans toutefois le faire vaciller.