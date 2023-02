Teddy Teuma a tout essayé, en vain: les bulletins de l’Union après la défaite contre Westerlo

5 Moris : inévitablement, un gardien qui prend quatre buts ne peut pas être crédité d’une prestation cinq étoiles. Mais que pouvait faire Anthony sur les phases cruciales ? Peut-être mieux négocier le tir qui a amené le 2-0. A part cela, il a été abandonné par ses défenseurs.

5 Nieuwkoop : peu à son affaire. Laissant trop de liberté à ses opposants directs. Ne s’est pas rendu maître de son couloir.

5 Burgess : la tour de contrôle, le boss de la ligne arrière traverse une période moins rose. Il ne dégage plus la même assurance et il ne semble plus fiable comme avant.

5 Kandouss : une production mièvre, sans relief. Surtout sans le punch nécessaire pour bien faire échec aux attaquants locaux.