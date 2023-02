D1A: au terme d’un Clasico à rebondissements, Anderlecht et le Standard se quittent dos à dos (2-2)

Le Sporting d’Anderlecht et le Standard de Liège ont fait match nul dans le ’Clasico’, 2-2, à l’occasion de la 27e journée de championnat de Belgique dimanche soir. Menés à la suite d’un but d’Ohio (14e), les Bruxellois ont renversé la vapeur avec un doublé éclair de Slimani (34e s.p. et 38e) avant le but contre son camp de Sardella (68e).

Au classement, les deux équipes restent à leur place. Le Standard est 7e avec 41 points tandis qu’Anderlecht toque à la porte des playoffs 2, en 9e position avec 35 points.

Verbruggen a rapidement dû s’employer face à une tentative dans un angle fermé d’Ohio (6e). Le même Ohio a ensuite connu plus de réussite lorsqu’il a bénéficié d’une déviation involontaire de Dreyer dans ses pieds pour conclure l’action d’une astucieuse talonnade à bout portant (0-1, 14e).

Anderlecht s’est alors montré avec une frappe flottante de Verschaeren (21e), puis de manière plus concrète aux abords du but liégeois. Amuzu a obtenu un penalty en étant stoppé fautivement par Fossey, et Slimani a transformé celui-ci (1-1, 34e). Dans la foulée, l’attaquant algérien a converti du genou un centre ajusté d’Amuzu à l’entrée des six mètres (2-1, 38e) pour renverser la situation.

Au retour des vestiaires, le RSCA a poursuivi ses efforts. Une reprise de Verschaeren a été contrée par la défense (56e) avant deux buts de Slimani (58e) et Diawara (62e) annulés pour hors-jeu. Faute d’&avoir réussi à accroître leur avantage, les Bruxellois ont finalement été rejoints au score par le Standard, sur une déviation malheureuse de Sardella dans ses propres filets sur un centre de Zinckernagel (2-2, 68e).

Une fin de match musclée et hachée a vu moins d’occasions nettes. Anderlecht a cherché à convertir sa domination au marquoir, mais les Mauves ne sont pas parvenus à tromper la vigilance du Standard, plus en retrait.

Les compos

Anderlecht : Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, Sardella, Diawara, Ashimeru, Verschaeren, Amuzu, Dreyer, Slimani.