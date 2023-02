Ne pas arrêter Doel 4 et Tihange 3 avant leur prolongation: Ecolo enthousiaste, le MR sceptique

Alors que l’AFCN a avancé cette piste pour garantir l’approvisionnement en 2025/2026 et 2026/2027, le MR demande des garanties techniques et estime que ce ne sera pas suffisant.

C’est L’Echo qui l’annonçait samedi : une nouvelle piste a été proposée par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (l’AFCN) pour garantir la sécurité d’approvisionnement durant les hivers 2025/2026 et 2026/2027, à savoir ne pas arrêter Doel 4 et Tihange 3 avant leur prolongation et donc effectuer les travaux nécessaires à celle-ci sans mettre à l’arrêt les réacteurs. Cette idée avait déjà été avancée au préalable avant d’être rejetée pour des problèmes de sécurité car les travaux obligatoires en vue d’une prolongation nécessitent l’arrêt des réacteurs. Pour contourner cet obstacle, les travaux seraient effectués lors des périodes de maintenance (lors desquelles le réacteur est à l’arrêt), les autres tâches étant alors étalées dans le temps. Reste alors à convaincre Engie qui doit désormais lister les études et travaux nécessaires pour mener à bien cette piste et les présenter à l’AFCN. Cependant, Engie a déjà montré sa réticence.