Remco Evenepoel: «Un bon signal pour le Giro»

La deuxième course de la saison était la bonne pour Remco Evenepoel. Cela pourrait passer pour une banalité, compte tenu du talent de ce prodige, mais il serait bien inconvenant de minimiser cette victoire aux Émirats Arabes Unis. La onzième, déjà, au terme d’une course par étapes, la troisième en World Tour (après le Tour de Pologne et la Vuelta). À 23 ans, ce tableau de chasse est l’imprimé d’une collection qui le rapproche de Tadej Pogacar, pour rappel vainqueur de cette épreuve emiratie lors des deux dernières éditions.