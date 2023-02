Christelle Taraud, historienne: «Ce sont les femmes qui ont connu les premières attaques identitaires de masse»

L’historienne Christelle Taraud cherche à comprendre la continuité des violences faites aux femmes depuis la préhistoire et retrace l’histoire des féminicides dans le monde.

Essai inédit, scientifique et politique, Féminicides. Une histoire mondiale (La Découverte), analyse la continuité des violences exercées contre les femmes sur les cinq continents, de la préhistoire aux chasses aux « sorcières », des mutilations sexuelles à l’esclavage. L’historienne Christelle Taraud, spécialiste des femmes et du genre, qui a dirigé l’ouvrage, retrace l’histoire des féminicides et revient sur ses origines, à partir d’une perspective mondiale.