Tunisie: les Subsahariens traumatisés par les propos du chef de l’Etat

A l’heure où chaque camp compte ses armes et les voix sur lesquelles il peut compter à l’ONU, l’Afrique, bien malgré elle, est confrontée à la guerre en Ukraine. Non pas à cause du réchauffement climatique, de la hausse du prix des denrées alimentaires ou de la difficulté d’accès aux fertilisants, mais à cause des votes décomptés à l’Assemblée générale de l’ONU et des craintes occidentales de voir un « nouveau front » s’ouvrir au sud de l’Equateur.