Une lutte contre les féminicides qui s’intensifie depuis 20 ans

PAN, pour plan d’action national : depuis 2001, la Belgique définit sa politique de lutte contre les violences basées sur le genre à travers cette stratégie d’approche associant l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions, et coordonné par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes – le PAN actuel couvre 2021 à 2025. Dans l’élan du premier PAN, le Collège des procureurs généraux adoptait, le 21 avril 2005, la définition de la violence dans le couple comme étant « toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable ».