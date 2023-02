Derrière les chiffres des féminicides, des visages et un continuum de violences contre les femmes

Elles s’appelaient Candice, Magali, Véronique, Madison, Ann… En 2022, elles étaient au moins 24 femmes en Belgique à perdre la vie parce qu’elles étaient des femmes. Elles sont déjà trois en ce début d’année, 183 depuis le début du comptage (non exhaustif) en 2017, qui s’appuie sur les cas qui ont été mentionnés dans la presse. Et derrière ce comptage insoutenable, mais essentiel pour prendre conscience de l’ampleur de cette manifestation de violences de genre, il y a des noms, des histoires, des vies, des victimes collatérales et indirectes. Mettre un visage sur un chiffre, des vies derrière des statistiques, montrer ce que les chiffres ne disent pas. Voilà justement l’objectif que s’est donné « StopFéminicide », collectif qui se consacre à recenser les féminicides et leurs victimes sur son blog à travers un travail de veille médiatique en Belgique (lire par ailleurs).