Armand Duplantis toujours plus haut

C’est sûr que l’homme, qui est sans doute l’athlète nº1 du circuit, manquera, la semaine prochaine, à Istanbul, lors de l’Euro en salle pour lequel il a décidé de faire l’impasse. Année après année, depuis son premier titre majeur en 2018, saison après saison, qu’elle soit estivale ou indoor, le Suédois Armand Duplantis n’en finit plus d’affoler les compteurs. Samedi soir, lors du All Stars Perche organisé par le Français Renaud Lavillenie, à Clermont-Ferrand, « Mondo », même en s’y reprenant à trois fois, a battu une nouvelle fois le record du monde de la perche en le posant à 6,22 m pour sa dernière compétition de l’hiver. Les chiffres de sa -jeune- carrière sont de plus en plus affolants.

6 records du monde