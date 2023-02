Bruxelles: veillée en soutien à Olivier Vandecasteele, sa famille s’exprime à nouveau

Quelques centaines de personnes se sont rassemblées dimanche soir au Mont des Arts, à Bruxelles, en soutien à Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire détenu depuis plus d’un an en Iran.

« Il y a un an qu’il est détenu sans raison valable », rappelle le beau-frère d’Olivier Vandecasteele, présent à la veillée bruxelloise. « 368 jours déjà qu’il compte les minutes et les jours sans voir personne. Il nous a fallu longtemps pour comprendre qu’il n’était pas un prisonnier ordinaire mais un otage innocent dans un sale chantage. La Belgique voulait résoudre cette situation de manière légale, par un texte qui a été voté au parlement, mais l’opposition iranienne met des bâtons dans les roues de toutes les manières possibles depuis six mois », ajoute-t-il.