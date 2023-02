Arnaud De Lie: «Je suis bien plus fort que l’année passée»

L’Ardennais, 2e du Nieuwsblad et excellent tout au long du week-end d’ouverture, a impressionné par sa puissance dans le Mur de Grammont. Un grand Flandrien est en train de naître. Et s’il ajoutait le Ronde à son programme ?

La star du week-end d’ouverture n’est pas uniquement la jaunisse infligée à l’opposition par l’équipe Jumbo-Visma. Des deux côtés de la frontière linguistique, Arnaud De Lie a posé ses pavés dans la mare aux ambitions, cette petite flaque d’eau qui fera une grande rivière car cela ne va pas tarder. L’Ardennais a frappé les esprits par sa maîtrise tactique. On connaissait évidemment sa force et son tempérament, son courage, son jusqu’au-boutisme à l’image de ce genou qui appuyait sur la pédale de droite malgré une coupure sanguinolente. On connaissait sa bonne humeur, son détachement absolu par rapport à la pression.

Beaucoup ont découvert aussi son absence de complexe face au micro, en flamand. Quitte à être sous-titré, il préféra saisir l’opportunité qu’avait osée Philippe Gilbert vingt ans plus tôt dans l’enclos parfois barbare des Flahutes.

Rendez-vous... au Tour des Flandres? Pourquoi pas !