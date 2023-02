«On a craqué les points de tension, on est en train de régler le problème»

Après la large réunion de vendredi entre les services juridique et financier de la RTBF d’une part, et les sociétés de gestion des droits d’autre part, la RTBF estime que les problèmes sont en train de se résoudre.

Des solutions ont été trouvées vendredi », explique Axelle Polet, porte-parole de la RTBF, et « ces solutions vont au-delà des problèmes techniques ». Les avancées porteraient notamment sur la portée des droits d’auteur cédés. A confirmer. Le dialogue doit se poursuivre lors d’une seconde réunion programmée le 6 mars.

« Jean-Paul Philippot [administrateur général de la RTBF] a pris la décision d’organiser la réunion de vendredi. La réunion s’est extrêmement bien passée, une bonne partie des points d’attention ont été “craqués”, tous les points ont été abordés et on est totalement sortis de la situation de crise dans laquelle on était. La réunion du 6 mars vise à remettre à plat ce chantier des conventions et sortir avec toute une série d’accords sur tous les points. »