Les contrats soumis aux auteurs provoquent une tension à la RTBF

C’est une réforme étudiée depuis plusieurs mois par les services juridiques de la RTBF, présentée au middle management au début de l’automne puis mise en œuvre en décembre-janvier par le service financier : dans des termes unilatéraux et coercitifs, tous les prestataires de service externes à l’entreprise publique se sont vus soumettre une double « convention de prestation de services » visant à unifier et centraliser les prestations de tous les collaborateurs extérieurs, du plus humble chroniqueur anecdotique aux animateurs faux indépendants pour lesquels la radio-télévision est l’unique client. Tant le mode de distribution que la radicalité du contenu ont alarmé un front commun de syndicats, plusieurs fédérations professionnelles de la culture, enfin le Conseil supérieur de la Culture, lesquels ont à leur tour saisi l’administrateur général de la culture Freddy Cabaraux et la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo).