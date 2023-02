Le traditionnel fait son retour au festival Anima

Le film de clôture ( Titina , nous y reviendrons), deux séances spéciales permettant de voir ou revoir l’ensemble des courts-métrages primés, et voilà pour l’essentiel d’une dernière soirée à Flagey. Parce que oui, à Anima, le dimanche, c’est aussi et surtout le moment de décerner les Uô (« ami », en polynésien). Dixit les organisateurs du festival : « Créées pour la deuxième année consécutive par l’artiste mignoniste Peggy Boursin, ces attachantes pièces uniques, frères et sœurs des trophées de l’an passé, symbolisent le lien étroit qui unit tous les réalisateurs et réalisatrices dans la grande famille à travers le monde. »