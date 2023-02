Formule 1: Red Bull garde la main

On prend les mêmes et on recommence ? Formellement oui au sein des écuries de pointe, qui partent à l’assaut de 2023, dont le premier Grand Prix aura lieu le week-end prochain à Bahreïn, avec les mêmes duos de pilotes : Verstappen-Pérez chez Red Bull, Leclerc-Sainz chez Ferrari et Hamilton-Russell chez Mercedes. A l’exception encore d’Alfa Romeo (avec Bottas-Zhou), toutes les autres équipes ont accueilli un nouveau pilote, dont trois « rookies » : De Vries chez Alpha Tauri, Piastri chez McLaren et Sargeant chez Williams.

Tout ce petit monde s’est retrouvé à Bahreïn cette semaine, pour trois journées d’essais d’avant-saison à peine. Vingt-sept heures de roulage, là où jusqu’à l’année dernière encore, il y en avait quasi le double. Pour le premier Grand Prix de la saison au moins, personne ne pourra dire que sa voiture n’est pas adaptée au tracé de Sakhir. Puis derrière cette évidence, d’aucuns ont tenté de tracer les grandes tendances pour l’ensemble de la saison.