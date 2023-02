William Balikwisha satisfait d’avoir arraché le partage lors du Clasico: «On aurait pu perdre ce match, Anderlecht était tout proche d’inscrire ce troisième but...»

Des buts, des rebondissements, des duels musclés, de jolis gestes techniques et du suspense, ce 200e Clasico avait tout… sauf un vainqueur ! Après avoir vu un joli but d’Ohio, un doublé éclair de Slimani et un contre son camp de Sardella, Anderlecht et le Standard se sont quittés sur le score de 2-2…

Pour William Balikwisha, à nouveau auteur de quelques prouesses techniques dont le médian a le secret, ce partage sur la pelouse du grand rival est une grande satisfaction. « C’était un match très compliqué, très fermé », explique le joueur de 23 ans au micro d’Eleven Sports. « On aurait pu perdre ce match, Anderlecht était tout proche d’inscrire ce troisième but. Mais on est resté patients et on a eu ce petit grain de chance, donc je pense que c’est un bon point pris à Anderlecht. »

Pourtant, les hommes de Ronny Deila semblaient bien mieux rentrés dans leur match, ce qui leur a permis de prendre l’avantage après moins d’un quart d’heure via Ohio. Mais tout ne s’est ensuite pas passé comme prévu pour les Rouches… « Ce genre de match, ça se joue de la première à la dernière minute », poursuit William Balikwisha. « Ce n’est pas parce que tu prends l’avantage tôt dans la rencontre que c’est forcément gagné. Il faut rester bien concentré, en bloc, et surtout respecter les consignes, sans compter ses efforts. »