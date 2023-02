La phase polémique qui change tout dans le Clasico: le deuxième but des Liégeois était-il vraiment valable? (photo)

Dans ce cas, tout est donc une question d’interprétation : Marlon Fossey a-t-il influencé la relance ratée de Sardella ? Sa position de hors-jeu au départ de la phase a-t-elle aidé les Liégeois à récupérer le cuir plus facilement ? C’est ce que M. Lardot, aidé de M. Laforge au VAR, a dû définir. Et, visiblement l’arbitre a décidé que la phase n’était pas illicite, puisqu’il a accordé ce deuxième but liégeois.

Alors que les Mauves menaient 2-1, le malheureux Killian Sardella a dévié un centre de Zinckernagel dans ses propres filets. Jusque-là, rien d’illicite. Mais, quand on regarde ce qu’il s’est passé juste avant ce but contre son camp, les choses sont bien moins claires. En effet, juste avant que Zinckernagel ne récupère le cuir, c’est le même Sardella qui a touché ce dernier de la tête. Sauf que ce dernier était pressé par Marlon Fossey, qui revenait d’une position de hors-jeu…

Après la rencontre, les Mauves ne décoléraient pas au moment d’aborder cette égalisation liégeoise. Interrogés à ce sujet au micro d’Eleven Sports, Zeno Debast et Brian Riemer étaient catégoriques : pour eux, l’arbitre a bel et bien commis une erreur en accordant ce but. « Je ne peux pas vraiment en vouloir à mes joueurs, car nous avons fait un très bon match, nous avons dominé les débats », avance le tacticien danois. « Mais j’aimerais tout de même des explications de la part du corps arbitral. Comment peut-on accorder le deuxième but du Standard ? On voit clairement que Fossey, qui revient d’une position de hors-jeu, exerce un pressing sur Killian (Sardella). C’est ce qui pousse mon joueur à relancer de la sorte, et à cet endroit du terrain. Sans Fossey devant lui, Killian ne relance pas comme ça. L’arbitre a estimé que la position de hors-jeu n’avait pas d’influence sur la phase, mais je ne suis absolument pas d’accord. C’est vraiment dommage, car cela nous coûte deux points… »