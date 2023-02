Arnaud Bodart heureux d’avoir pris un point à Anderlecht: «On a eu de la chance... mais on a su la provoquer!»

Des buts, des rebondissements, des duels musclés, de jolis gestes techniques et du suspense, ce 200e Clasico avait tout... sauf un vainqueur ! Après avoir vu un joli but d’Ohio, un doublé éclair de Slimani et un contre son camp de Sardella, Anderlecht et le Standard se sont quittés sur le score de 2-2...

Dans le camp liégeois, on était évidemment heureux d’avoir réussi à arracher un point de cette confrontation. À commencer par Arnaud Bodart, qui a dû se retourner à quatre reprises... avant de voir l’arbitre annuler deux de ces réalisations anderlechtoises. « C’est un très bon point pris ici, surtout au vu de la deuxième mi-temps. Anderlecht a deux buts annulés, et on a un peu de chance sur notre but, donc je pense que c’est un bon point qu’on ramène à Liège. Cela dit, la chance, ça se provoque aussi. On montre de très belles choses depuis le début de cette saison, on travaille énormément, donc, à un moment donné, ça finit par payer. Des fois ça passe, d’autres fois ça casse, mais c’est comme ça, c’est le foot. Aujourd’hui c’est passé, et c’est une très bonne chose, c’est toujours mieux que de revenir bredouille. Maintenant, on va se concentrer sur la réception de Westerlo, qu’il va falloir bien préparer, car c’est un concurrent direct, puis on se tournera vers le déplacement à Bruges. »