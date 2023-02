Anderlecht et le Standard se neutralisent: un Clasico à rejouer... en Playoffs 2

Anderlecht et le Standard se quittent dos à dos malgré le doublé d’Islam Slimani. Mais ces deux clubs devraient se retrouver dans quelques semaines…

Même si le 200e Clasico en championnat avait un goût frelaté eu égard au classement de deux équipes désormais installées dans l’arrière-salle de la D1A en quête d’une place dans le top 8, la rivalité entre les deux clubs était suffisante pour entretenir l’intérêt de ce duel d’autant que ces deux formations restaient sur des performances sportives notables : la qualification européenne pour Anderlecht et une victoire à l’Union pour le Standard. Deux succès qui, inévitablement, ont mis les vainqueurs sur un petit nuage eux qui, à quelques jours d’intervalle, avaient quitté le terrain en chantant, les bras en l’air et le torse bien haut. Or, le football impose d’oublier les grands soirs pour être à la hauteur du match suivant.