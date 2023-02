Ronny Deila après le Clasico: «Après un match moyen, vous devez être heureux du résultat»

Ronny Deila, quelle est votre analyse de cet Anderlecht-Standard ?

Nous avons bien démarré la rencontre, avec 10-15 minutes de domination. Nous avons été récompensés par le but mais, après, nous avons connu des problèmes. La pression n’était pas bonne et nous n’avons pas bien joué avec le ballon. C’est frustrant de prendre deux buts avant la pause, mais nous avons affiché un meilleur visage en seconde période. Nous avons maintenu notre adversaire assez loin de notre but. Quand vous sortez d’une prestation mitigée avec un point, vous devez être heureux. Mais je ne suis pas ravi de la prestation globale, nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous avons été un peu chanceux mais cela fait partie du foot.

Vous avez choisi de sortir Noah Ohio juste après son petit coup de sang. Était-ce pour cette raison ?

Non, cela n’a rien à voir. Noah a bien démarré mais il ne sait pas encore comment bien presser, comment être énergique avec le ballon, comment réagir en perte de balle. Il doit canaliser son énergie. Faire monter Renaud (Emond), c’était pour amener de la fraîcheur et un garçon qui a l’expérience de ces grands matches.

L’entraîneur d’Anderlecht semble confiant dans la lutte pour le Top 8. Vous aussi ? Pensez-vous encore au Top 4 ?