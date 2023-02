Adem Zorgane après le succès carolo face à Saint-Trond: «Il faut désormais enchaîner les bons résultats»

Dimanche soir, les Zèbres se sont longtemps heurtés à l’organisation trudonnaire, jusqu’à ce qu’Adem Zorgane leur apporte la délivrance. Déjà auteur d’un doublé à Malines, le maître à jouer du Sporting, surtout en vue jusque-là par les assists qu’il prodiguait, alimente désormais lui-même le marquoir. Contre Saint-Trond, ce petit but vaut trois points qui relancent les Carolos dans la course au top 8.

« J’étais là au bon moment. C’était le travail de toute l’équipe, même si c’est moi qui marque. C’est grâce au travail de toute l’équipe qu’on a pu prendre les trois points. Je suis très content et très fier de ce but, surtout qu’il est décisif pour l’équipe. Ça fait vraiment du bien et ça me donne encore envie de marquer plus de goals », commentait le buteur du soir, avec sa placidité coutumière.

Sous Edward Still, Adem Zorgane évoluait souvent un peu plus bas, pour mieux distribuer le jeu. Depuis le changement d’entraîneur, il a davantage le profil d’un infiltreur. « C’est croire en soi. Aller dans le box. Le coach Felice Mazzù a beaucoup travaillé ça avec moi, ainsi qu’avec tous les milieux de terrain afin de mettre la supériorité numérique dans le rectangle adverse. Des fois, le ballon tombe dans tes pieds et tu peux marquer. Aujourd’hui, le football demande des statistiques. Il faut s’y adapter, même si je ne suis pas vraiment un joueur de stats », jugeait-il cependant.

« Il faut enchaîner »

Il était encore impliqué sur le but annulé de Stefan Knezevic. C’est lui qui repousse le ballon, mais l’arbitre a jugé fautive son intervention sur le gardien trudonnaire. « Moi, j’ai le sentiment d’avoir touché le ballon et pas la main du gardien. Je ne sais pas celui-ci avait le ballon avec une main ou avec les deux mains. mais, en tout, cas, je touche le ballon », assurait-il.

Grâce à ce succès et une série en cours de 7/9 les Zèbres reviennent à deux longueurs du top 8. Ils sont donc encore en phase avec leur objectif, même si les prochains matches à Courtrai et contre OH Louvain revêtiront une importance particulière.

« On s’est éloigné de la zone rouge et on s’est rapproché des Europe Playoffs. Maintenant, on a un nouvel objectif. On va travailler les prochains matches pour y arriver. On a tous cet objectif dans notre tête. Il faut désormais enchaîner les bons résultats. C’est ce qui nous a manqué cette année. On n’est pas parvenu à enchaîner deux ou trois victoires consécutives. Il faut qu’on y parvienne pour arriver dans ces Europe Playoffs », concluait-il.