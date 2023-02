Le triomphe belge aux César n’est pas une parenthèse enchantée

Ils l’ont eu ! Virginie Efira et Bouli Lanners récompensés lors de la 48e cérémonie des César, c’est le triomphe belge au sein du cinéma français. Après celui, en mai dernier, des cinéastes Luc et Jean-Pierre Dardenne, Lukas Dhont, Charlotte Vandermeersch et Félix Van Groeningen, sur la scène internationale qu’est le Festival de Cannes, ce n’est pas une parenthèse enchantée. C’est une réalité épatante et cela irradie d’ondes positives et constructives toutes les couches du cinéma belge, ce qui fait du bien car si le cinéma français souffre, le cinéma belge aussi. Notre pays a une pépinière de talents qui rayonnent au-delà des frontières et depuis des années, les acteurs et actrices belges réveillent le cinéma français. On ne compte plus les nominations de Belges dans les différentes catégories. Ils sont présents chaque année. Un peu, beaucoup, énormément. Et plusieurs peuvent s’enorgueillir d’avoir un César, voire deux à la maison comme Yolande Moreau, Cécile de France ou la costumière Pascaline Chavanne.