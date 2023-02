Déjà deux succès pour Jumbo Visma, tout ça sans Wout van Aert…

Les Jumbo-Visma ont cannibalisé le week-end d’ouverture belge en dominant, tant dans les résultats que dans les déroulements, le Nieuwsblad et Kuurne. L’équipe néerlandaise est bel et bien devenue la nouvelle carnassière des pavés.

Ils ont marqué les palmarès autant que les esprits au point de les frapper jusqu’à la commotion. Ce week-end, les Jumbo-Visma ont imposé leur griffe dans un récital collectif qui s’est étendu sur les deux jours. Samedi, dans le Nieuwsblad, l’équipe néerlandaise a écrémé et dominé le peloton par des offensives multiples et une poigne sans faille. Six des sept « abeilles » au départ de Gand ont réussi un coup de force à cent bornes du but : Dylan van Baarle est parti sans faire de bruit dans le Molenberg et Christophe Laporte a plié sans rompre dans la roue du phénoménal Arnaud De Lie sur les pavés luisants du Mur de Grammont. Bilan, la victoire pour l’ancien lauréat de Paris-Roubaix, transfert cet hiver d’Ineos à Jumbo, et troisième place pour le coureur français.