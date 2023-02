L’Allemand Thomas Schneider pour renforcer le staff des Diables rouges

S’il ne manque que l’officialisation concernant Andreas Hinkel (T2) et Max Urwantschky (entraîneur des gardiens), un autre élément venant d’Allemagne est très proche de rejoindre le staff des Diables rouges : Thomas Schneider.

Agé de 50 ans, l’ancien défenseur de Stuttgart connaît déjà très bien le monde des sélections nationales. Entre septembre 2014 et 2018, Schneider était le bras droit de Joachim Löw du côté de la Nationalmannschaft, adversaire des Diables le 28 mars en amical quatre jours après un premier déplacement en Suède dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Après sa mission de quatre années aux côtés de Löw, il a été « scout » pour l’Allemagne.

Il n’y a pas que son expérience au sein d’une sélection qui lui permet d’intégrer le staff des Diables. Schneider et Tedesco se connaissent étant donné qu’ils ont un passé commun. Ils ont travaillé ensemble chez les jeunes de Stuttgart. A l’époque, c’est le plus âgé qui était le coach principal et Tedesco l’assistant. L’élève a donc dépassé le maître.