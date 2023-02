Températures négatives, rafales de vent… les prévisions météo région par région

Alors que la journée s’engage sous des températures négatives, le temps sera ensoleillé ce lundi avec, en cours d’après-midi, davantage de nuages depuis le nord-est. Les maxima varieront entre 0 degré en Ardenne et 5 ou 6 degrés, par endroits, en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent généralement modéré et piquant de nord-est, avec des rafales jusqu’à 50 ou 55 km/h, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique.

Ce lundi soir et cette nuit, le ciel se dégagera à nouveau en de nombreux endroits mais au nord-ouest du pays, les champs de nuages bas pourraient rester davantage présents. Les minima seront compris entre -6 degrés en Hautes Fagnes et +2 degrés en bord de mer, mais (surtout dans le nord du pays), les températures dépendront fortement de la présence ou de l’absence de nuages bas.