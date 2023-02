Qatargate: la CSC et la FGTB demandent que Luca Visentini quitte la tête de la Confédération syndicale internationale

La CSC et la FGTB demandent la destitution de Luca Visentini de son poste de secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI). C’est la RTBF qui l’écrit ce matin.

À lire aussi Qatargate: les nouvelles accusations du repenti Antonio Panzeri

Cela s’inscrit dans le cadre de l’affaire de corruption et d’ingérence par des Etats étrangers au Parlement européen qui a éclaté aux yeux du monde fin 2022.

Luc Leemans de la CSC, qui s’est exprimé auprès de nos confrères, explique ainsi que « la CSC a été parmi les organisations les plus claires au niveau de son expression envers ce qui s’est passé. Nous avons dit tout de suite que Monsieur Visentini ne pouvait pas rester au volant de l’organisation et qu’il fallait prendre une décision sur base d’éléments fondés le plus vite possible ». Thierry Bodson de la FGTB demande lui aussi la destitution de Luca Visentini.

À lire aussi Avec le Qatar, le «deal» le plus lucratif: Antonio Panzeri mouille quatre eurodéputés et une syndicaliste de renom

Luca Visentini, 53 ans, a été l’une des premières personnes interpellées le vendredi 9 décembre 2022 en vue d’être entendu par les officiers anti-corruption, à son domicile bruxellois.

En 2011, l’Italien est devenu secrétaire de l’organisation faîtière CES, la Confédération européenne des syndicats.