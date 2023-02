Procès des attentats de Bruxelles: quelques instants de silence respectés en hommage à l’avocat décédé Sébastien Courtoy

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles, Laurence Massart, a invité lundi matin l’assemblée du Justitia, où sont jugés dix hommes pour les attentats à Zaventem et Maelbeek le 22 mars 2016, à respecter quelques instants de silence en hommage à l’avocat Me Sébastien Courtoy, décédé lundi 20 février en soirée.

Jeudi 16 février 2023, « dernier jour d’audience avant la trêve de Carnaval, dernier jour des audiences consacrées aux questions des parties aux juges d’instructions et enquêteurs », le pénaliste, qui défendait devant la cour l’accusé Smail Farisi « lance à la cantonade avoir 290 questions à poser. Nous ne saurons jamais si ce chiffre était exact. Mais, en effet, il prendra la parole avant la fin de matinée et ne la rend qu’en fin d’après-midi », a retracé la présidente.

« Lundi 20 février 2023, Me Sébastien Courtoy s’est éteint dans la force de l’âge », âgé d’une quarantaine d’années. « Il n’est pas question d’hommage à l’homme, que nous ne connaissions pas » et dont d’autres « feront l’éloge » ailleurs, souligne Laurence Massart. « Mais une toge noire ne se relèvera plus et cela ne peut que nous affliger tous », a-t-elle ajouté, avant d’inviter l’assistance à respecter quelques instants de silence pour l’extravagant avocat.