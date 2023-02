Athlétisme: Michael Obasuyi forfait pour l’Euro indoor d’Istanbul

Après les deux coureurs de 3.000 m Isaac Kimeli et Lisa Rooms, qui avaient annoncé qu’ils privilégieraient le cross et n’auraient jamais dû être sélectionnés à la base, un troisième athlète belge vient de renoncer à l’Euro indoor d’Istanbul (2-5 mars) : Michael Obasuyi, repris sur 60 m haies, a préféré déclarer forfait en raison de tensions musculaires au pied qui l’empêchent de courir sereinement.

« Michael s’était blessé le 31 décembre dernier en trébuchant sur une haie », explique son entraîneur Patrick Himschoot. « A l’époque, on avait décelé une déchirure musculaire au pied qui l’a obligé à travailler de manière alternative pendant cinq semaines. Depuis une dizaine de jours, il a remis les spikes à l’entraînement mais souffre encore de petites tensions. Après s’être échauffé avant les championnats de Belgique (19 février) et les championnats estudiantins (24 février), il a chaque fois dû renoncer à courir. On a donc préféré ne pas prendre de risques et ne pas aller à Istanbul. »