Le procès des attentats de Bruxelles est suspendu

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles chargée de juger les attentats commis dans la capitale le 22 mars 2016, Laurence Massart, a suspendu lundi matin le procès après le décès d’un avocat de la défense, Me Sébastien Courtoy, lors de la semaine de congé. Il reprendra jeudi avec la fin des commentaires des parties sur les exposés des enquêteurs et juges d’instruction.

Me Courtoy défendait, avec Me Michel Degrève, Smail Farisi. Quelques jours sont donc nécessaires pour réorganiser l’équipe de défense. « Compte tenu des événements, cette semaine, nous allons encore faire les commentaires sur les témoignages des juges d’instruction et enquêteurs. Nous ne le ferons pas aujourd’hui, mais jeudi. Les témoins de mardi, mercredi et jeudi vont être postposés au mois d’avril », a précisé la présidente. L’horaire reste donc inchangé pour les témoignages des victimes, qui débuteront la semaine prochaine. Après ceux-ci, ce sera au tour des interrogatoires des accusés.