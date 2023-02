La question éco: mondialisation, le retour du balancier?

La cause serait entendue : nous serions, comme durant l’entre-deux-guerres, dans un moment de « retour du balancier » où la mondialisation pourrait être remise en cause. Mais les plaideurs sont de piètres historiens.

Un spectre hante le monde (et les cauchemars des économistes) : le retour du protectionnisme (qu’illustre notamment le « Buy american » du plan climat de Joe Biden) et la perspective d’une fragmentation de l’économie mondiale en blocs régionaux – dans un contexte de rivalité stratégique entre les Etats-Unis et la Chine et, plus généralement, de contestation du modèle occidental par ce qu’on nomme aujourd’hui le Sud global.

Nous serions, à nouveau (lisez : comme durant l’entre-deux-guerres), dans un moment charnière de « retour du balancier » où la mondialisation pourrait être remise en cause – inversée par un mouvement de « démondialisation » dont on percevrait l’amorce dans la réduction des flux commerciaux et financiers internationaux, relativement au PIB mondial, depuis la crise financière de 2008.