Bruxelles: un snack présent depuis 30 ans ferme ses portes

Le Snack A Pat était ouvert depuis 1993, dans le centre de Bruxelles. Il a servi ses derniers sandwichs et pâtes ce vendredi 24 février. Sur Facebook, la gérante, Patricia Arnauts, s’est confiée : « Je prends enfin ma retraite, et de ce fait, le Snack fermera définitivement ses portes après 30 ans de service. 30 ans de dur labeur, mais grâce à votre sympathie et votre fidélité, je suis restée debout et joyeuse, à ouvrir le Snack chaque matin. Ces dernières années ont été plus compliquées, dues au covid, et de ce fait, le service en salle a notamment dû s’arrêter, car j’ai dû malheureusement me séparer de mon personnel qui était évidemment la moitié de l’établissement. Je tenais à tous vous remercier pour cette longue partie de ma vie que vous avez remplie chaque jour de bons moments. Et j’espère vous recroiser dans le quartier. »