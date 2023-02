Le bien à la loupe, en province de Liège: une maison de campagne à 950.000 euros

Cette vaste villa située à Trooz se caractérise notamment par son environnement composé d’un parc boisé et privé. Elle se compose actuellement de 4 chambres, 3 salles d’eau et de généreux espaces de vie. La villa n’a pas subi de grosse rénovation depuis sa construction (1979), donc des travaux seront nécessaires pour la moderniser et améliorer ses performances énergétiques, ou encore pour modifier son affectation. De par son environnement et sa superficie, elle peut par exemple convenir pour un hébergement touristique, ou encore pour une voire deux résidences secondaires.

1

Situation

La villa est implantée sur le territoire de Forêt, une division de la commune de Trooz. Elle n’a pas de voisins immédiats et est entourée par son terrain boisé de 1,5 hectare – dont une petite partie est située de l’autre côté de la rue. La villa bénéficie donc d’un environnement calme et vert, sans pour autant être très éloignée des facilités. A 5-10 minutes en voiture, on trouve une variété de commerces, services, écoles, etc., à Trooz, Beaufays, Louveigné ou Sprimont. Le centre de Liège est joignable en 20 minutes de route, notamment via la E25 dont l’accès se trouve à 5 minutes de la villa. La gare la plus proche est celle de Trooz et est située à un peu moins de 10 minutes de voiture.

2

Etat général

La construction de cette villa de style solognot (de la Sologne) remonte à la fin des années 1970. Aujourd’hui, elle est notamment équipée de châssis bois en double vitrage et de deux chaudières au mazout installées en 2012. La maison est habitable dans l’ensemble, mais des travaux seront à prévoir pour améliorer ses performances énergétiques (PEB G) et actualiser son aménagement intérieur – notamment la cuisine et les salles d’eau. L’habitation présente quelques matériaux et éléments de caractère, comme ses dallages, ses charpentes apparentes dans le séjour, ses menuiseries ou sa cheminée en pierre. Elle est actuellement aménagée en maison unifamiliale, mais on pourrait envisager une division en deux entités.

3

Disposition

La villa possède un étage, mais elle peut être occupée de plain-pied grâce à la présence au rez d’un bureau, d’une chambre et d’une salle d’eau. Ces pièces sont rassemblées près du vaste hall d’entrée, qui héberge aussi un WC et donne accès aux pièces de vie (orientées au sud-ouest). Parmi celles-ci, on retrouve une cuisine entourée par deux salles à manger. La plus grande communique avec le vaste salon agrémenté d’une belle hauteur de plafond (charpentes apparentes), d’une cheminée ou d’une mezzanine. Cette dernière est prolongée à l’étage par une chambre et une salle d’eau, ce qui permet de constituer une suite parentale. Le premier étage rassemble aussi une seconde salle d’eau, une chambre avec douche et un dortoir/chambre avec mezzanine. La villa comporte également un garage, un carport et des caves.

4

Prix

Le prix de vente de cette villa s’élève à 950.000 euros. Le bien est habitable en l’état, mais aura besoin de rénovations. Sa superficie et son cadre permettent d’envisager plusieurs affectations, comme une résidence principale ou de vacances, une division en deux habitations ou encore un projet touristique.

Surface habitable : +/- 350 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 3

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (parc de +/- 1,5 ha)

Etat : à rénover (mais habitable)

Garage : oui (+ carport)

PEB : G