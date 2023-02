Inflation: l’alimentaire joue les prolongations

Voilà de quoi conclure ce mois de février en beauté : l’inflation poursuit sa décrue en s’établissant à +6,62 % (comparativement à février 2022), contre +8,05 % en janvier. L’explication principale de cette décélération tient à la poursuite de la baisse tarifaire des produits énergiques : le prix du gaz naturel a reculé de 27,8 % et celui de l’électricité de 16,2 % par rapport au mois dernier. Sur les douze derniers mois, les tarifs gaziers se sont contractés de 30,8 % et ceux de l’électricité de 16 %, tant et si bien qu’en ce deuxième mois de 2023, l’inflation des prix énergétiques se situe à -7,93 %, tirant l’inflation totale de 1,22 point vers le bas.