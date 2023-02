Prix des appartements au littoral: la tempête semble se calmer

L’immobilier à la mer du Nord a connu un ralentissement au dernier trimestre 2022. C’est la scale-up gantoise Realo, spécialisée dans les analyses de marché, qui le dit, et il n’y a là rien d’étonnant puisque c’est l’ensemble du marché immobilier résidentiel belge qui a freiné des quatre fers dans la dernière partie de l’année dernière. Autrement dit, l’immobilier côtier a suivi celui national, et c’est tout à fait normal.

Les prix moyens des appartements à la côte n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Si l’on se penche sur les chiffres communiqués par les notaires pour l’année 2021 (on attend ceux de 2022), ils s’échelonnaient de 182.000 € à Westende à 589.000 € à Knokke. A l’exception de Bredene et La Panne, toutes les stations balnéaires étaient à la hausse, et ces hausses étaient parfois spectaculaires (+11,3 % à Heist-sur-Mer, +12 % à Westende).