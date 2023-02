Coût, complexité, relégation...: un rapport dresse des pistes d'action pour l'enseignement qualifiant

Inédit, signal fort, historique »… en avril 2022, les ministres-présidents de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne manquaient pas de superlatifs pour qualifier leur initiative : l’adoption d’une feuille de route visant à réformer l’enseignement qualifiant (alternance comprise) et la formation professionnelle. Quelques jours plus tard, la Région Bruxelles-Capitale adhérait au projet. Il était question de créer des « parcours d’excellence », de faire du « développement et de l’optimisation du secteur un enjeu majeur de la fin de la législature ». Dans la foulée, les trois entités décidaient de confier à l’ASBL « Agir pour l’enseignement » la réalisation d’un état des lieux. On parle ici d’environ 120.000 élèves scolarisés dans l’enseignement ordinaire ou formés dans des centres régionaux et de 200.000 adultes inscrits dans des centres de formation en promotion sociale, au Forem, à l’Ifapme, en insertion socioprofessionnelle…