Malade la semaine dernière, Wout van Aert renonce aux Strade Bianche et postpose sa reprise

L’Anversois va faire l’impasse sur les Strade Bianche samedi et reprendra la compétition à Tirreno-Adriatico, une course par étapes du 6 au 12 mars en Italie.

« Après mon break après les championnats du monde de cyclocross, j’ai perdu encore quelques jours et je dois encore peaufiner ma condition. C’est pour ça qu’on a décidé de rester un peu plus longtemps en altitude. L’objectif est d’arriver en parfaite condition pour Tirreno-Adriatico, ce qui n’aurait pas été le cas pour les Strade Bianche, et c’est une course que je veux gagner. J’ai encore besoin de temps et parfois il faut pouvoir changer ses plans. Mon objectif est d’arriver aussi dans un bon état d’esprit pour les classiques flamandes »