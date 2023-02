Dentistes: une répartition trop inégale sur le territoire

Dans les régions plus rurales, le nombre de praticiens est souvent plus faible allongeant les délais d’attente et les kilomètres à parcourir.

La dentisterie n’est pas à l’abri des tensions observées en orthodontie. « En termes de chiffres absolus, il n’y a pas de pénurie de dentistes en Belgique, explique Michel Devriese, dentiste et administrateur de la société de médecine dentaire. Selon les dernières données de l’Inami, on compte plus de 11.000 praticiens actifs dans notre pays, toutes spécialités confondues. Mais divers phénomènes peuvent expliquer des problèmes d’accessibilité notamment la très mauvaise répartition des dentistes sur l’ensemble du territoire avec des concentrations de praticiens observées dans les grandes villes comme Bruxelles, Liège ou encore le Brabant wallon et a contrario, une désertification rurale constatée dans le sud du Hainaut, de Namur et de la province du Luxembourg. »