Voyage au bout de la nuit: Bruxelles-Vienne, en train, aller et retour

On a testé pour vous le Nightjet de ÖBB. Dans la couchette, on lit difficilement ; dans le lit, on se couche facilement. On arrive frais à destination pour profiter d’une journée entière.

Surprise ce vendredi soir en prenant le train de nuit Bruxelles-Vienne qui fait halte à Liège à 20 h 33 (départ de Bruxelles Midi à 19 h 32) : on voit arriver un train tellement similaire aux vieux trains de la SNCB… que c’est un vieux train de la SNCB. Les quelques voyageurs se regardent, est-ce bien celui-ci qu’on doit prendre ? Pas d’annonce de confirmation, pas de personnel. On peut juste supposer que la réponse est oui. A bord, rien non plus. Pas une annonce, pas un message rassurant pour confirmer que c’est le bon train et que, non, ce n’est pas le train dans lequel on va devoir dormir. Vérification faite à la SNCB, suite à un souci technique, le Nightjet d’ÖBB n’a pu quitter Bruxelles et les voitures dortoirs nous attendent à Aix-la-Chapelle, où il n’y aura que le quai à traverser pour être enfin à bord. Ça ne va pas sans dire, mais ça va mieux… vous connaissez la suite.