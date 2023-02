Les trains de nuit ont de nouveau la cote

La parenthèse covid avait mis un frein au renouveau du train de nuit, ça semble aujourd’hui faire partie du passé. En plus de l’aspect plaisir et du confort, les arguments écologiques en font une tendance sûre. Mais le déploiement d’un vrai réseau ferré nocturne se heurte encore à de nombreux obstacles. Aujourd’hui, depuis Bruxelles, seul un train nocturne vers Vienne est effectivement disponible. Bientôt rejoint par un Bruxelles-Berlin dans quelques semaines (puis sans doute Prague plus tard). Et, peut-être, en 2024, un Bruxelles-Barcelone. Sur la carte des trains de nuit européens, celle d’Interrail par exemple, on peut néanmoins dès à présent envisager de véritables tours d’Europe en « sleeping-car » : Bruxelles-Vienne-Bucarest-Zagreb-Milan-Barcelone-Madrid-Paris-Bruxelles ou, plus au nord, Bruxelles-Berlin (bientôt)-Copenhague-Stockholm-Tallinn-Vilnius-Varsovie-Vienne-Bruxelles… D’autres possibilités sont nombreuses.