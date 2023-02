Une 378e semaine en tant que numéro 1 mondial: les chiffres fous de Novak Djokovic

Vainqueur de 93 tournois ATP, Novak Djokovic a remporté son premier des 22 titres du Grand Chelem à Melbourne en 2008. Pour marquer le coup, Stats Perform a repris une série de données soulignant quelques moments-clé de la carrière de Novak Djokovic.

7 – Djokovic a terminé l’année en tant que N.1 mondial à 7 reprises, une de plus que Pete Sampras et deux de plus que Roger, Federer, Rafael Nadal et Jimmy Connors.

93 – Djokovic a remporté 93 titres ATP. Ils ne sont que trois à avoir fait mieux dans l’ère Open : Connors (109), Federer (103) et Ivan Lendl (94). Rafael Nadal suit avec 92 titres.

1.249 – Le Serbe a joué 1.249 matches sur le circuit. Seuls Nadal (1.288), Ivan Lendl (1.310), Federer (1.526) et Jimmy Connors (1.558) en ont joué plus que lui.

350 – Djokovic a été opposé à un joueur du top 10 mondial à 350 reprises, plus que n’importe quel autre joueur du circuit. Il en a gagné 243.

22 – Seule Serena Williams (23) compte plus de titres en Grand Chelem que Novak Djokovic dans l’ère open. En remportant l’Open d’Australie en janvier, il avait égalé Rafael Nadal.

33 – Djokovic a joué 33 finales du Grand Chelem, seule Chris Evert (34) a fait mieux.

37 – Djokovic a remporté 37 % (22/60) des levées du Grand Chelem disputées depuis l’Open d’Australie 2008 (y compris) pour 32 % à Nadal (19/60) et 13 % à Federer (8/60).

28 – Aucun joueur n’a fait mieux que ses 28 victoires consécutives à l’Open d’Australie, alors que Djokovic a aussi gagné 28 matches de suite à Wimbledon.

10 – Djokovic est devenu à Melbourne le premier joueur à jouer au moins dix demi-finales dans chacun des quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open).

2 – Après sa 10e victoire à Melbourne en janvier, Djokovic est devenu le deuxième joueur de l’histoire à totaliser au moins dix victoires dans un des quatre rendez-vous du Grand Chelem. Le premier ? Nadal : 14 à Roland-Garros.

38 – Aucun autre joueur n’a remporté autant de tournois labellisés ATP 1000 titles que Djokovic (38), Onze l’ont été sans perdre un seul set.

6 – Djokovic est celui qui aura remporté le plus de Masters 1000 en une saison (6).

59 – Nadal est l’adversaire que Djokovic aura le plus joué dans sa carrière, à 59 reprises. L’Espagnol a perdu 30 de ces confrontations.