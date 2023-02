Décès: Christopher Nupen, la musique possédée par l’image

Christopher Nupen est mort le week-end dernier à l’âge de 87 ans. Né en Afrique du Sud en 1934 dans une famille d’origine norvégienne, ce cinéaste basé au Royaume-Uni était spécialisé dans les documentaires biographiques de musiciens. Plus que tout autre, il a su donner des images à la musique en suivant les interprètes au fond de leur démarche. Nul n’a oublié son Quintette de la truite de Schubert où sa vision ludique de la bande à Barenboïm, Perlman, Zukerman, du Pré, Mehta est un bonheur de chaque instant. D’autres documents, portraits et récitals suivront avec Ashkenazy, Milstein, Kissin et surtout d’insurpassables témoignages de l’art de Jacqueline du Pré. Et chaque fois, c’était un émerveillement complice.