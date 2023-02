Séismes en Turquie et en Syrie: plus de 34 milliards de dollars de dégâts

Quelque 10.000 répliques ont eu lieu depuis le 6 février en Turquie, d’après l’agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad). Au total, les récents tremblements de terre ont entraîné la mort de plus de 44.000 personnes dans le sud et le sud-est du pays, selon le dernier bilan officiel.

Le tremblement de terre du 6 février, d’une magnitude de 7,8, a détruit ou endommagé très fortement plus de 170.000 bâtiments dans onze provinces du pays et a également touché le nord de la Syrie voisine. Les provinces turques touchées, parmi les plus pauvres du pays, hébergeaient par ailleurs plus de 1,7 million de réfugiés syriens, a précisé la BM.