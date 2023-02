Roland Faure, ancien président de Radio France et l’un des fondateurs de France Info, est décédé

En 1987, cet homme de médias, qui a été aussi rédacteur en chef de L’Aurore et directeur de l’hebdomadaire Toutes les nouvelles de Versailles (Yvelines), a créé la première radio d’information continue aux côtés de Jérôme Bellay.

Le journaliste Roland Faure, ancien président-directeur général de Radio France (1986 à 1989) et parmi les fondateurs de France Info, est décédé samedi à l’âge de 96 ans, a annoncé lundi l’actuelle patronne du groupe public radiophonique.

Directeur de l’information de Radio France entre 1979 et 1981, Roland Faure a également été membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dès la création de l’autorité des médias en 1989 et jusqu’en 1997.

«Intuition géniale derrière l’invention de franceinfo en 1987. C’était celle de Roland Faure, PDG de Radio France décédé ce samedi», a salué sur Twitter l’actuelle PDG de Radio France, Sibyle Veil, rendant hommage à «ce grand journaliste et homme de radio».

«J’apprends avec grande peine la disparition de Roland Faure. Homme de coeur, modeste et discret, sa bienveillance n’avait d’égale que son engagement visionnaire et volontaire au service des médias», a twitté Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).