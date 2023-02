Nucléaire: Engie répète qu’une «mini-prolongation» n’est pas possible

L’énergéticien a remis sa réponse à l’AFCN : prolonger Doel 1 et 2 et Tihange 1 n’est, pour lui, pas envisageable. Du côté du gouvernement, certains n’y croient pas.

Prolonger – même pour une courte durée – l’exploitation des réacteurs de Doel 1 et 2 et Tihange 1, pour Engie, ce n’est « pas possible ». C’est en substance, la teneur de la réponse envoyée par l’exploitant du parc nucléaire belge au gouvernement, qui lui avait demandé, au début du mois, d’explorer cette piste. Formellement, l’exécutif a demandé à Engie de transmettre son « appréciation de sûreté » directement à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), qui a confirmé l’avoir bien reçue ce lundi. « Elle est partie chez nos experts pour analyse », explique Louise Liénard, porte-parole de l’AFCN. « Nous ne pouvons pas en dire plus pour l’instant ».