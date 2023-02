En 2026, les F1 rouleront à l’électrique et au bio

Les batteries attendues dans les F1 à partir de 2026 ne vont pas aider les ingénieurs à faire maigrir les monoplaces de demain. A moins qu’ils leur taillent un costume à nouveau plus étroit...

Alors que le petit monde des Grands Prix planche déjà sur la nouvelle réglementation technique qui offrira dès 2026 à la F1 plus de nouvelles technologies encore, dont des batteries pour un passage sporadique à l’énergie électrique, ainsi qu’un carburant 100 % bio, les ingénieurs espèrent bien sûr pouvoir profiter de ce nouveau pas en avant pour retrouver des monoplaces sensiblement plus compactes et légères.

« Avoir grossi de près de 200 kg en 20 ans, c’est évidemment énorme », confiait Nikolas Tombazis, le responsable technique du département monoplace à la FIA, fin de l’année dernière. « La moitié de ce poids provient de l’unité de puissance : pièces électriques, batteries, turbos, etc. Une bonne moitié du reste vient des éléments de sécurité. »