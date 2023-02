La pénurie d’orthodontistes va s’aggraver

Deux ans d’attente pour un rendez-vous chez l’orthodontiste. C’est la drôle de mésaventure arrivée à un père de famille en Flandre qui expliquait dans De Standaard s’inquiéter pour son fils qui avait pourtant besoin de soins urgents. La situation, extrême faut-il préciser et plus aiguë en Flandre qu’au sud du pays, illustre toutefois la tension qui existe actuellement dans le secteur de l’orthodontie. « En moyenne, le délai d’attente pour entamer un traitement orthodontique est estimé à 6 mois, explique Mohssin El Hajjaji, dentiste spécialiste en orthodontie à Verviers et président de l’Union francophone des orthodontistes de Belgique. Mais selon la taille du cabinet et la région où il se trouve, ce délai peut grimper à un an et demi. »