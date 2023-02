Podcast - Naufrage en Italie: Giorgia Meloni peut-elle encore justifier sa politique migratoire ?

Le naufrage d’une embarcation de fortune en Calabre, dans le sud de l’Italie, a fait au moins 64 morts. On craint une centaine de victimes. L’embarcation était partie de Turquie et transportait jusqu’à 250 migrants, selon des rescapés. Des vagues de plusieurs mètres de haut l’ont coupée en deux. Ce naufrage met la politique italienne sous tension. Pendant sa campagne, la présidente du Conseil Giorgia Meloni avait promis de réduire drastiquement les arrivées de migrants. Or, elles se sont multipliées. Silvia Benedetti est la correspondante du Soir à Rome. On lui a demandé comment ce naufrage bouscule la politique italienne.

