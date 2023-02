Podcast - Les trains de nuit: l'alternative pour voyager vertueux ?

Traverser l’Europe, en train, de nuit, pour arriver à destination frais et reposé. C’est une façon de voyager qui séduit de plus en plus. C’est plus cher qu’en avion mais c’est moins gourmand niveau bilan carbone. C’est aussi plus pratique, pour les bagages ou pour arriver directement dans un centre-ville. Eric Renette, spécialiste transports pour le service économie, a fait un aller-retour Bruxelles-Vienne en train de nuit. Il raconte ce trajet, ses avantages et ses inconvénients, dans un large dossier à lire dans le SoirEco. Nous, on a appelé Eric pour qu’il nous raconte son voyage.

