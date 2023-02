Good Move: la dernière phase du plan de circulation de Schaerbeek «gelée» trois mois de plus

Schaerbeek a lancé en octobre dernier la troisième phase de son plan de circulation Good Move. La fin d’une séquence initiée en janvier, qui vise à instaurer une maille dans trois quartiers contigus (Azalées, Royale-Sainte-Marie, Cage aux Ours). Contrairement aux deux premières étapes, celle de la Cage aux Ours s’est heurtée à de vives protestations de riverains. L’expérience a tourné court. Deux jours plus tard, le collège a mis le projet au frigo dans ce quartier populaire en raison d’une manifestation improvisée de riverains.

Les autorités locales évoquent alors un « gel » du plan jusqu’en mars 2023. Elles annoncent vouloir retravailler la participation citoyenne, puis remanier le dispositif. L’implication de certains membres d’une délégation de manifestants reçue au soir du 25 octobre fait alors partie du programme. Six mois plus tard, le processus n’a pas encore porté ses fruits. La commune prolonge le gel du plan à la Cage aux Ours pour au moins trois mois supplémentaires. Elle a aussi lancé, voici plusieurs semaines, un marché public afin de se faire accompagner par un bureau spécialisé dans la participation citoyenne.

À lire aussi Bruxelles: les tensions s’accumulent autour de Good Move

« On a vraiment l’envie de pouvoir faire cette fois-ci une participation réussie. Tout ça avait un peu péché lors du premier plan. On a pris un peu de retard. On a plutôt l’objectif d’atterrir pour fin de l’année scolaire, par exemple pour juin. On ne va toutefois pas s’enfermer dans un timing », explique l’échevin schaerbeekois du Climat Vincent Vanhalewyn (Ecolo). Le cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi) évoque un dossier important pour lequel il faut prendre le temps : « Il s’agit d’éviter les angles morts du premier processus ».